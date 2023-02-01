الغرق بالسيول يهدد سانت لويس السنغالية جراء التغير المناخي

تواجه مدينة سانت لويس الساحلية الواقعة بشمال السنغال والتي كثيرا ما يُطلق عليها لقب" فينيسا أفريقيا"، خطر الغرق بالسيول جراء التغير المناخي.

وفقد الكثير من السكان كل ما كسبوه في فيضان المياه على مدى السنوات الماضية. وفي 2018 و2019 و2020، اكتسحت المياه عشرات المنازل وجرفتها إلى داخل المحيط ليصبح المئات بلا مأوى.

وفي إطار حماية المنطقة من العواصف في شبه جزيرة لانج دي بارباري الرملية حيث توجد ضاحية سانت لويس لصيد الأسماك، تم العام الماضي إقامة سد بطول عدة كيلومترات.

وتتعرض السواحل السنغالية بأكملها للتآكل، وارتفعت مستويات مياه البحر بسبب التغير المناخي، وأخذت تبتلع أجزاء من الساحل وتتقدم إلى داخل الأراضي، بمعدل يصل إلى مترين كل عام، وفقا لتقديرات الاتحاد الأوروبي.

بينما يشير تقرير للبنك الدولي إلى أن أكثر من نصف سكان السنغال التي يبلغ تعدادها 18 مليونا، يعيشون على خط الساحل الممتد بطول 700 كيلومتر، كما أن نحو 70% من إجمالي الناتج الاقتصادي للبلاد يتركز في مناطق الساحل.

والتهديد الذي تواجهه سانت لويس الذي يبلغ تعداد سكانها 200 ألف نسمة، ليس جديدا، فسبق أن وجهت الأمم المتحدة تحذيرات بشأن الأوضاع في المدينة، منذ أوائل القرن الحادي والعشرين. ويقول لاتير فول نائب عمدة المدينة :"عقد مؤتمر دولي كبير في سانت لويس عام 2009، غير أن الاستجابة لتوصيات المؤتمر كانت بطيئة".

ويضيف فول إنه تم بناء سور حجري على الساحل لحماية سكان المدينة، ولكن لا تزال سانت لويس تبحث عن التمويل اللازم لإقامة سد أكثر استدامة واستقرارا.