بولندا تسجل 989 إصابة جديدة بكورونا و12 حالة وفاة

سجلت بولندا 989 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و12 حالة وفاة مرتبطين بالفيروس، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأربعاء.



وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 6 ملايين و379 ألفا و391، وترتفع الوفيات إلى 118 ألفا و727.



وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 57 مليونا و982 ألفا و247 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في بولندا حتى الآن.



يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.