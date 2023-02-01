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أعلنت وزارة الخارجية في العراق، اليوم الأربعاء، أن وزير خارجية المملكة العربية السعودية فيصل بن فرحان سيزور العراق، غدا الخميس.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه "سيتم عقد مؤتمر صحفي بين وزير الخارجية فؤاد حسين ونظيره السعودي في مقر الوزارة"، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع".

وبداية الأسبوع الجاري، أعلن وزير الخارجية العراقي أن نظيره السعودي سيزور بغداد قريبا لعقد محادثات حول استئناف جولات الحوار بين إيران والسعودية.

وصرح فؤاد حسين، خلال حوار مع قناة الحدث السعودية، بأن بغداد تتمسك بسياسة الحوار والتوازن لدرء التوترات التي تؤثر بالتبعية على الساحة العراقية".

وأضاف أن بلاده "تتبع سياسة التوازن والحوار وليس مع حالة التشنج التي تؤثر على الوضع العراقي أيضا".

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية رحبت، الأسبوع الماضي، "بمسيرة تطوير العلاقات مع الدول الجارة والإقليمية"، مثمّنة المواقف الإيجابية للمسؤولين السعوديين تجاه العلاقات مع إيران.