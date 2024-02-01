إسرائيل تفرج عن 114 فلسطينيا من معتقلي غزة

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أفرجت السلطات الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن عدد من معتقلي قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم التجاري.

ووفق وكالة (معا) الإخبارية الفلسطينية اليوم، "أفرج جيش الاحتلال عن 114 معتقلا من قطاع غزة بينهم أربع أسيرات".