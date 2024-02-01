 أوكرانيا تعلن إغراق سفينة حربية روسية في البحر الأسود - بوابة الشروق
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أوكرانيا تعلن إغراق سفينة حربية روسية في البحر الأسود

د ب أ
نشر في: الخميس 1 فبراير 2024 - 3:49 م | آخر تحديث: الخميس 1 فبراير 2024 - 3:49 م

أعلنت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، اليوم الخميس، أنها أغرقت سفينة حربية روسية في البحر الأسود.

وذكرت الاستخبارات الأوكرانية، أن عدة طائرات بحرية مسيرة أغرقت سفينة الصواريخ "إيفانوفيتش" في هجوم خلال الليل.

ووقع الهجوم على الساحل الغربي لشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014 في انتهاك للقانون الدولي.

وتم عرض مقطع مصور، كدليل على ذلك تظهر فيه عدة طائرات بحرية مسيرة محملة بالمتفجرات تتجه نحو السفينة الحربية الروسية وتنفجر واحدة تلو الأخرى.

وذكرت تقارير، أن السفينة غرقت في نهاية المطاف. ولم تؤكد روسيا الحادث.

وأغرق الجيش الأوكراني، سفنا حربية روسية أو على الأقل ألحق أضرارا جسيمة بها باستخدام الصواريخ والطائرات البحرية المسيرة.

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