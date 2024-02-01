إسبانيا تعلن حالة الطوارئ في كتالونيا بسبب نقص المياه

أعلنت الحكومة الإقليمية الإسبانية، اليوم الخميس، حالة طوارئ اعتبارا من غد الجمعة في برشلونة و201 بلدية أخرى في إقليم كتالونيا شمال شرقي إسبانيا، بسبب نقص المياه.



وقالت إنه ستكون هناك قيود جديدة على الاستهلاك تؤثر على حوالي 6 ملايين شخص في مقاطعتي برشلونة وجيرونا من إجمالي عدد سكان يبلغ حوالي 8 ملايين نسمة في إقليم كتالونيا.



وتخضع 30 بلدية في مقاطعة تاراجونا بالفعل لحالة طوارئ منذ عدة أشهر.



وأكد رئيس إقليم كتالونيا بيري أراجونيس، أن مناطق أخرى خضعت لما يُسمى بحالة ما قبل الطوارئ، وأضاف أن كتالونيا تعاني من أسوأ موجة جفاف منذ حوالي قرن.



ويقتصر استهلاك المياه في كتالونيا، التي تعتبر وجهة شهيرة لقضاء العطلات، الآن على 200 لتر كحد أقصى للشخص الواحد في اليوم.



وإذا تدهور الوضع أكثر، يمكن تخفيض هذا الحد في مرحلة ثانية إلى 180 لترا وإلى 160 لترا في مرحلة ثالثة.



وسيتضرر المزارعون بشدة وسيتعين عليهم خفض استهلاكهم بنسبة 80%.



ويتعين على قطاع تربية الماشية خفض الاستهلاك بنسبة 50% والصناعة بنسبة 25%. ويتم فرض عقوبات تصل إلى 150 ألف يورو "162 ألفا و390 دولارا" على من يخالف هذه القرارات.