نوتينجهام يضم ريبيرو في اليوم الأخير من الانتقالات الشتوية بإنجلترا

أبرم ناديا نوتينجهام فورست وبرايتون صفقات مبكرة في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الشتوية الحالية، الذي يبدو هادئا.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن فريق نوتينجهام فورست كان من أكثر الأندية نشاطا في سوق الانتقالات في الفترات الأخيرة، حيث واصل النهج بتعاقده مع رودريجو ريبيرو من سبورتنج لشبونة البرتغالي.

وانضم ريبيرو للفريق، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، في صفقة يمكن أن تصبح دائمة.

وتدرج ريبيرو ضمن صفوف لشبونة وشارك للمرة الأولى مع الفريق الأول كبديل في مباراة بدوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي في مارس 2022.

ولم يضم فريق برايتون أي لاعب جديد، ولكن رحل عنه لاعبه محمود داوود إلى فريق شتوتجارت حتى نهاية الموسم، على سبيل الإعارة.

وانضم داوود لفريق برايتون في يونيو من العام الماضي، قادما من بوروسيا دورتموند، ويعود للدوري الألماني (بوندسليجا) بعدما شارك في 14 مسابقة بكافة المسابقات مع النادي.

وقال المدير التقني للفريق ديفيد فير :" إنه انتقال جيد لمحمود، سيعطيه الفرصة للعب بشكل دائم لفريق يقوم بعمل جيد في النصف العلوي من جدول ترتيب أندية البوندسليجا. نتمنى الأفضل فيما تبقى من الموسم".