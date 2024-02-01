يوسف الحسيني: عقوبة الإضرار بالاقتصاد الوطني والعملة المحلية تستوجب الحبس

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن البنك المركزي أصدر بيانًا للرد على الشائعات المتداولة بشأن وضع حد أقصى للسحب النقدي اليومي من الحساب الواحد للعميل أو جميع حساباته.

وأضاف خلال تقيمه لبرنامج «التاسعة»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، مساء الأربعاء، أن البنك أوضح في بيان أن التعليمات الصادرة بتاريخ 25 أغسطس 2022 والخاصة بزيادة الحد الأقصى للحد اليومي للسحب النقدي للأفراد والشركات من 50 ألف إلى 150 ألف، كما هي ولم يرد عليها أي تعديل.

وأشار إلى أن «الأمر يأتي في إطار ترسيخ مبدأ الشمول المالي»، موضحًا أن «البنك ناشد كل من يتعامل مع القطاع المصرفي توخي كل الحذر عند تداول أي أخبار متعلقة بالبنك المركزي أو القطاع المصرفي».

وأكمل: «عاوز أفَهم الناس حاجة، في تهمة بقانون اسمها الإضرار بالاقتصاد الوطني والعملة المحلية مرة بعمد أو بدون عمد، التهمة دي بالمناسبة مش غرامة، بل تستوجب الحبس»، بحسب وصفه.

واستطرد: «أنا عاوز الناس تتعامل مع الوسائل الطبيعية تبقى الفلوس فيها رايحة وجاية من داخل البنوك مثل دول الخارج، لكن جو أنا أسحب كاش وآخده أفعل به ما يحلو لي، ويحلو لي ساعات في السراء وساعات في الضراء، ساعات بعمل به الصح وساعات بعمل به الخطأ».

واختتم: «في حد بيقول فلوسي وأنا حر فيها، وماله حد قال لك متاخدهاش؟ يلا حولها بالتطبيقات وروح البنك وأعمل تحويل، يارب تحول 100 مليون دلوقتي، لكن عاوز تاخد الـ100 مليون وتتاجر في العملة الصعبة دي قصة تانية، هتشتري بضاعة وتخزن ومبقاش عارف عنك حاجة ونمشيها كده بلدي، ده هناك على أيامه مش دلوقتي»، وفقًا لتعبيره.

ونفى البنك المركزي، أمس الأربعاء، وضع حد أقصى للسحب النقدي اليومي من الحساب الواحد للعميل أو جميع حساباته.

وأوضح المركزي في بيان أن التعليمات الصادرة بتاريخ 25 أغسطس 2022 والخاصة بزيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي للأفراد والشركات من 50 ألف جنيه إلى 150 ألف جنيه، هي التعليمات السارية حاليا دون تعديل.