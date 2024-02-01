علق لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، على مستقبل كيليان مبابي مع النادي الفرنسي خلال الفترة المقبلة، وسط تقارير قرب رحيل اللاعب.

ودائمًا ما يرتبط اسم مبابي بقرب انتقاله إلى ريال مدريد، خاصة بعد دخوله الفترة الحرة من عقده، ما يعني أن بإمكانه الرحيل صوب أي نادٍ آخر في صفقة انتقال حر.

وانتشرت تقارير صحفية- اليوم الخميس- تشير إلى استعداد مبابي لإصدار بيان رسمي بعد أسبوع من الآن، سيعلن خلاله عدم تجديد التعاقد مع باريس سان جيرمان.

ومن جانبه، نفى لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، معرفته بأي شيء من هذا القبيل، أو أن يكون مبابي قد أخبره بأمر ما.

ونشر الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، تصريح مدرب باريس سان جيرمان، والذي جاء كالتالي: «هل أخبرك كيليان مبابي بأي شيء عن مستقبله؟.. لا».

وكانت ثمة تكهنات صحفية أوضحت أن مبابي يقترب بالفعل من الانتقال إلى ريال مدريد خلال الصيف المقبل، وأنه لن يقوم بتجديد عقده مع باريس سان جيرمان.

يُذكر أن باريس سان جيرمان لم يتوصل لاتفاق خلال الفترة الماضية مع مبابي لأجل تجديد التعاقد، ما جعل اللاعب يدخل الفترة الحرة من عقده، وبات بإمكانه الرحيل إلى أي نادٍ آخر في صفقة انتقال حر.