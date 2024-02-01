أعضاء فرقة بي- 2 يتوجهون إلى إسرائيل بعد الإفراج عنهم في تايلاند

أفرجت السلطات التايلاندية عن أعضاء فريق الروك "بي- 2"، الذين تم احتجازهم في بانكوك لحين ترحيلهم إلى روسيا، وهم في طريقهم إلى إسرائيل، وبينهم إسرائيليون وغير إسرائيليين، حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت "الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء.

وكانت موسكو تسعى إلى نقلهم إلى روسيا بسبب انتقادهم الصريح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لكن بعد تدخل من وزارة الخارجية الإسرائيلية تم السماح للأعضاء الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية بركوب طائرة متجهة إلى تل أبيب.

وكان من المفترض بموجب القانون التايلاندي أن يتم ترحيلهم بحسب جواز السفر الذين استخدموه لدى دخولهم تايلاند، وكان واحد فقط من أعضاء الفرقة الذين يحملون الجنسيتين الروسية والإسرائيلية استخدم جواز سفره الإسرائيلي.