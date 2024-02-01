أعلن مكتب المفتش العام الخاص الأمريكي لإعادة إعمار أفغانستان (سيجار)، اليوم الخميس، تحويل الأمم المتحدة ما لا يقل عن 2.9 مليار دولار على شكل مساعدات إنسانية إلى أفغانستان منذ سيطرة حركة طالبان على الحكم في البلاد عام 2021.

جاء ذلك في تقرير صادر عن "سيجار"، حول الأوضاع في أفغانستان، لشهر يناير الماضي، مشيراً إلى أن مساعدات الولايات المتحدة الموجهة إلى أفغانستان عبر الأمم المتحدة شكلت حصة الأسد، بواقع 2.6 مليار دولار، من إجمالي المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان، وفقاً لما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

وذكر التقرير، أن المبلغ المعني تم تحويله إلى أفغانستان لمشاريع المساعدات الإنسانية، وأن المجتمع الدولي متردد في التعامل مع النظام المصرفي الأفغاني بسبب احتمال خرق العقوبات أو أن تصب في صالح حركة طالبان.

وبيّن التقرير أن الأمم المتحدة قدمت وحولت المبلغ إلى أفغانستان لعدم إمكانية إدراج البنوك الأفغانية في نظام تحويل الأموال الدولي، موضحاً أن الأمم المتحدة حوّلت أموالا إلى أفغانستان 80 مرة على الأقل بعد سيطرة حركة طالبان على سدة الحكم.

وأشار التقرير إلى أن الأموال التي تحولها الأمم المتحدة إلى أفغانستان عبر شحنها بالطائرات، يتم تحويلها إلى حسابات الأمم المتحدة في البنوك الأفغانية تحت إشراف موظفي المنظمة، ليتم بعدها تمويل مشاريع منظمات الإغاثة الوطنية والدولية العاملة في البلاد.

ومنتصف أغسطس عام 2021، سيطرت حركة طالبان على أفغانستان بالكامل، عقب انسحاب عسكري أمريكي من البلاد اكتمل نهاية الشهر ذاته.