لميس الحديدي بعد خروج المنتخب من أمم أفريقيا: فريق مهلل ومنظومة فاشلة من سنين

انتقدت الإعلامية لميس الحديدي، أداء المنتخب المصري أمام الكونغو الديمقراطية، في الدور الـ16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية، وخروجه من البطولة.



وقالت خلال تقديم برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على قناة «أون»، مساء الاثنين: «نتيجة متوقعة من أول ماتش.. أداء باهت وفريق مهلل ومدرب فاشل، ومنظومة فاشلة من سنين ولا أحد يسمع.. بينما فرق إفريقية أصغر تتطور وتحترف وإحنا غرقانين في منظومة عشوائية بلا أسس علمية حديثة».



وتابعت هجومها على اتحاد الكرة، مضيفة: «منظومة قائمة على المحسوبية والوسائط والتدخلات من أي مكان.. بداية من اختيارات الناشئين في الأندية لاتحاد كرة لم يحقق بطولة واحدة.. وصل لمكانه بالتزكية على شكل انتخابات، نزلوا علينا بالباراشوت.. ودوري غير منتظم وسوء اختيار مدربين ومديرين فنيين فاشلين».



وأكدت: «لا يوجد منظومة لمدربين مصريين محترفين، قادرين على قيادة المنتخب والصعود به للبطولات الدولية، لا يمكن أن تستمر نفس السياسيات، وتخرج بنتائج مختلفة في كل نواحي الحياة، وليست الكرة فقط».



وشددت على أن الكرة في مصر لا تعمل وفقا لمنظومة علمية، خاصًة وأن هناك قدرة على الإصلاح ولكن لابد من وجود إرادة لإجراء هذا الإصلاح والتطوير.



وطالبت اتحاد الكرة بأهمية دراسة تجربة اتحاد كرة اليد، والتي وصفتها بالمنظومة الناجحة، بعد صعود المنتخب المصري لكرة اليد ليحتل المركز الأول إفريقيا، والرابع عالميا، معقبة: «كفوا أيديكم عن كرة القدم لأنها مهمة لمزاج ومشاعر المواطنين.. بنحب كرة القدم متكرهوناش فيها».



وودع منتخب مصر بطولة أمم إفريقيا، بعد خسارته أمام الكونغو الديمقراطية في الدور الـ16، بنتيجة 8- 7 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1- 1.