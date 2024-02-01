حماس: القرار الأمريكي بحظر دخول المنتمين للفصائل الفلسطينية منحاز ومعاد

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أدانت حركة حماس، اليوم الخميس، تصديق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون يحظر دخول الفلسطينيين المنتمين لمنظمة التحرير وعدد من الفصائل الفلسطينية الأخرى، إلى الأراضي الأمريكية، واصفة القرار بأنه "منحاز ومعادٍ".

وقالت الحركة، في بيان نشرته عبر منصتها الرسمية على "تليجرام": "ندين مصادقة مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون يحظر دخول الفلسطينيين المنتمين لمنظمة التحرير الفلسطينية والفصائل الفلسطينية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب آرائهم وانتماءاتهم السياسية"، بحسب وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأضافت أنها تعتبر القرار "معاديا لشعبنا، واستمرارا لنهج إدارة الرئيس (الأمريكي جو) بايدن في التضييق عليه (الشعب الفلسطيني)".

وتابعت: "هذا القرار المنحاز والذي يخدم العدو الصهيوني في حربه الشاملة على شعبنا الفلسطيني، يضع إدارة الرئيس بايدن في خانة الشريك للاحتلال النازي".

وفي وقت سابق الخميس، صدّق النواب الأمريكي على مشروع قانون يوسع حظر دخول مسئولي منظمة التحرير الفلسطينية إلى الولايات المتحدة، إضافة إلى أعضاء حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي".

ويقترح مشروع القانون توسيع الحظر الأمريكي على مسئولي منظمة التحرير الفلسطينية ليشمل جميع أعضائها.

وبموجب مشروع القانون "لا يجوز السماح لأعضاء حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية أو حماس أو من شاركوا أو سهلوا بطريقة أخرى هجمات 7 أكتوبر على إسرائيل بدخول الولايات المتحدة".

وعقب تصويت مجلس النواب، يجب التصديق على المشروع من مجلس الشيوخ ثم الرئيس بايدن، ليصبح قانونا ساري المفعول، وفق موقع الكونجرس.