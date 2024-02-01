مسلح يحتجز 7 عمال داخل مقر شركة أمريكية في تركيا

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نشرت وسائل التواصل الاجتماعي التركية، اليوم الخميس، صورا لمسلح اقتحم مقر شركة أمريكية في شمال غربي تركيا واحتجز سبعة عمال على الأقل.

ونشرت وسائل التواصل الاجتماعى صورا لمحتجز العمال.

وأفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الخميس، بأن رجلا مسلحا اقتحم مقرّ شركة بروكتر& جامبل (جي&بى) الأمريكية في منطقة جيبزي بولاية كوجالي شمال غربي تركيا، واحتجز الموجودين به كرهائن.

وذكر الإعلام التركي، أن قوات تركية خاصة مختصة وصلت إلى الموقع للتعامل مع الحدث، في حين لم تتضح أسباب الحادث حتى لحظة كتابة هذا الخبر، بحسب ما أوردته قناة "آر تى عربية" الروسية اليوم.

وتمت الإشارة إلى أن منتجات هذه الشركة كلها منتجات داعمة لإسرائيل.

هذا وأفادت وسائل إعلام تركية بأن الشخص الذي احتجز الرهائن في الشركة بحوزته مسدّس على الأقل.

وأوضحت أن احتجاز الرهائن، يأتي احتجاجا على الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.

ووصل والي مدينة كوجالي إلى مكان الحادث لمتابعة التطورات، فيما أغلق الأمن التركي الشوارع الرئيسية في المنطقة وفرض طوقا أمنيا بقوات من الشرطة والأمن.

وحتى لحظة كتابة الخبر، لم تُعرف هوية المهاجم لمقرّ الشركة، أو جنسيته.