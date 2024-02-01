الحكومة الهندية تضع خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في زيوت الطهي

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أعلنت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيترامالا اليوم الخميس، أن الحكومة ستضع استراتيجية لجعل الهند معتمدة على نفسها في زيوت الطهي بتعزيز الإنتاج المحلي من البذور الزيتية وإطلاق برنامج شامل لدعم مزارعي الألبان.

ووفقا لما أورده موقع صحيفة "ذا تريبيون" الهندية، تستورد الهند كمية كبيرة من زيوت الطهي للوفاء بالطلب المحلي. وخلال السنة التسويقية 2022 – 2022 (نوفمبر- أكتوبر)، استوردت البلاد نحو 16.5 مليون طن من زيوت الطهي.

وقالت وزيرة المالية إن الحكومة ستروج أكثر للاستثمارات الخاصة والحكومية في أنشطة ما بعد الحصاد لتعزيز مستويات معالجة الغذاء ودخل المزارعين.