الخارجية الأمريكية: الإجراءات الإسرائيلية ضد عنف المستوطنين غير كافية

قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، إن الولايات المتحدة على استعداد لاتخاذ المزيد من الإجراءات ضد المستوطنين الذين يمارسون العنف ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية، مشيرا إلى اتخاذ بلاده إجراءات سابقة مثل حظر السفر والتأشيرات.



جاء ذلك في أعقاب إدراج الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، 4 مستوطنين إسرائيليين على القائمة السوداء، وذلك ردا على تصاعد العنف من قبل المستوطنين في الضفة الغربية.



وأشار خلال مؤتمر صحفي مساء الخميس، إلى إرسال الإدارة الأمريكية حالات عنف من قبل المستوطنين، مرفقة ببعض المستندات للحكومة الإسرائيلية، معربا عن أمله بتراجع اعتداءات المستوطنين بعد الإجراءات الجديدة.



وأضاف أن الخطوات التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية إزاء وقف عنف؛ ليست كافية، وذلك على الرغم من تراجع معدل عنف المستوطنين على الفلسطينيين خلال الشهر الماضي.



وحول التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية، أكد أن امتداد أعمال الاستيطان من شأنه أن يقوض من عملية السلام والأمن بالمنطقة وفرص قيام الدولة الفلسطينية.



وأوضح أن المستوطنات غير القانونية لا تزال موضع خلاف وجدال بين الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية على مدار وقت طويل، معربا عن أمله في التوصل إلى حل حيالها من خلال المفاوضات والمناقشات المستمرة.