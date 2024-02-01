أعلنت وكالة "ستاندرد آند بورز جلوبال"، أن مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع في روسيا تراجع إلى 52.4 نقطة في يناير الماضي، مقارنة بـ 54.6 نقطة في ديسمبر الماضي.

وقالت الوكالة، في بيان اليوم الخميس: "رغم ارتفاع ثقة الشركات، فإنها أبقت على معدلات التوظيف دون تغيير بشكل عام خلال يناير الماضي استجابة لتراجع حجم الأعمال المتراكمة"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أنه بالإضافة إلى ذلك، تشير قيمة مؤشر مديري المشتريات في يناير الماضي إلى أضعف تحسن في صحة قطاع التصنيع منذ يوليو الماضي.

وقال البيان إن النمو تراجع للشهر الثالث على التوالي إلى أبطأ معدل له منذ يوليو الماضي. ومع ذلك، توسعت الطلبيات الجديدة التي تلقتها الشركات المصنعة بوتيرة قوية في يناير الماضي، حيث سجلت الشركات ارتفاعا مستمرا في ظروف الطلب واكتساب عملاء جدد.

وتشير قيمة مؤشر مديري المشتريات فوق 50 نقطة إلى نمو نشاط الأعمال، في حين تشير القيمة تحت هذا المستوى إلى تباطؤه.