الشيشان تعلن أن 30 لاجئا فلسطينيا يعملون بها

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت السلطات الشيشانية، أن 30 لاجئا فلسطينيا يعملون الآن في جمهورية الشيشان، وأن 22 منهم يعملون في مؤسسات طبية.

ونقلت وكالة نوفوستي الروسية عن وزير السياسة الوطنية والعلاقات الخارجية والصحافة والإعلام الشيشاني أحمد دوداييف، قوله عبر قناة "تليجرام" اليوم الخميس: "يعمل 30 لاجئا من فلسطين في جمهورية الشيشان، 22 منهم يعملون في المؤسسات الطبية".

وأكد أن كل اللاجئين الذين بدأوا العمل يتمتعون بخبرة مهنية تبلغ في المتوسط ​​حوالي 20 عاما، ويتوزعون على 15 مؤسسة طبية في جروزني، ومناطق أخرى.

وأضاف أن وزارة النقل والاتصالات والتنمية الرقمية في الجمهورية ستوفر خدمة النقل للاجئين إلى أماكن عملهم.

واستقبلت الشيشان 206 لاجئين من فلسطين على عدة مراحل، ويتواجدون حاليا في مخيم صحي للأطفال واقع في قرية أفتوري.

وفي شهر يناير الماضي، بدأ تشييد عدد من المباني السكنية التي ستخصص للاجئين الفلسطينيين.