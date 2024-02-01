اعتقلت الشرطة الأمريكية ناشطة تُدعى سيريل بارنز، وذلك بسبب احتجاجها على وقف التمويل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا».

وقالت الناشطة أثناء اعتقالها: «لقد كانت أونروا شريان الحياة للشعب الفلسطيني منذ إنشاء إسرائيل، وتهجير الفلسطينيين من أرضهم، هكذا استطاعوا البقاء على قيد الحياة».

ونوهت بأن «إسرائيل لطالما سعت للتخلص من هذه الوكالة؛ التي توفر الطعام والماء والمأوى والرعاية الصحية والأدوية».

وأضافت: «الآن هذه فرصتهم بعدما أخبرتهم محكمة العدل الدولية أنه يجب عليهم وقف الإبادة الجماعية، وأن عليهم توفير المساعدة الإنسانية، وكان ردهم في نفس اليوم، هو دفع الولايات المتحدة وبعض حلفائهم الآخرين لقطع التمويل عن شريان الحياة للأطفال والأمهات والنساء الفلسطينيين والمدنيين الأبرياء».

واختتمت: «هذا فعل مريض وخاطئ وعلينا أن نقف كأمريكيين ونقول إننا نعترض ولن نسمح باستخدام أموال ضرائبنا لتمويل هذه الإبادة الجماعية، وإننا لن نصمت بينما تقطع الولايات المتحدة التمويل عن المساعدة الإنسانية للأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها.. حرروا فلسطين».

وأعلن رؤساء وكالات إنسانية تابعة للأمم المتحدة في بيان مشترك الأربعاء، أن قطع التمويل عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» سيكون له عواقب كارثية على غزة.

وطالبت الولايات المتحدة الأونروا بإجراء «تغييرات جوهرية»، قبل استئناف تمويلها للوكالة الذي أوقفته بعد اتهامات إسرائيلية بأن بعض موظفيها شاركوا في عملية «طوفان الأقصى» التي نفذتها حماس في السابع من أكتوبر الماضي.