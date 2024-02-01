 أمريكا ترحل مهاجرين موريتانيين غير شرعيين - بوابة الشروق
الخميس 1 فبراير 2024 1:52 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

أمريكا ترحل مهاجرين موريتانيين غير شرعيين

د ب أ
نشر في: الخميس 1 فبراير 2024 - 1:25 م | آخر تحديث: الخميس 1 فبراير 2024 - 1:25 م

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، أنها رحلت مجددا عددا كبيرا من المهاجرين الموريتانيين غير القانونيين دخلوا الولايات المتحدة عبر الجدار الفاصل بينها مع المكسيك.

وقالت السفارة الأمريكية في نواكشوط، عبر منشور نشرته على صفحتها "فيسبوك"، إن السلطات الأمريكية أعادت عددا كبيرا من المواطنين الموريتانيين إلى موريتانيا في رحلة جوية جديدة دون أن تحدد عددهم.

وأوضحت أن المرحلين يفتقرون إلى تصريح قانوني للإقامة والعمل في الولايات المتحدة.

وأشارت السفارة، إلى أن واشنطن لا تقدم تعويضات مالية للأشخاص المرحلين أو للحكومة الموريتانية إلا أنها تضمن أن تتم معاملتهم بشكل إنساني من خلال توفير الطعام والإقامة المؤقتة والفحص الطبي والنقل الجوي لهؤلاء إلى بلدانهم الأصلية على نفقة دافعي الضرائب الأمريكيين.

وكانت أمريكا أعادت موريتانيين إلى بلدهم في رحلتين سابقتين أواخر العام الماضي بالاتفاق مع الحكومة الموريتانية.

وتشير الإحصائيات الرسمية الأمريكية، إلى أن قرابة 20 ألف موريتاني تمكنوا من عبور الحدود المكسيكية الأمريكية والدخول إلى الولايات المتحدة خلال الفترة ما بين 2021 و2023.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك