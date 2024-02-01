فلسطين تستنكر قرار الكونجرس الأمريكي بحظر دخول أعضاء منظمة التحرير إلى البلاد

عبرت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الخميس، عن استنكارها وشجبها لقرار مجلس النواب الأمريكي الذي يدعو إلى حظر دخول أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، قالت الرئاسة، إن هذا القرار يتناقض مع قرارات الإدارة الأمريكية المعلنة، وسيؤثر سلباً في دورها ومصداقيتها في حل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي القائم على أسس الشرعية الدولية وفق حل الدولتين.

وأضافت أن قرار مجلس النواب الأمريكي خطير، ويمس بحقوق الشعب الفلسطيني، ويتنكر للقرار الأممي الذي يقر بحقوق الشعب، ويعترف بمنظمة التحرير ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني.

وتابعت الرئاسة، أن «ذلك لا يخدم الجهود المبذولة على كل الصعد؛ من أجل خلق مناخ مناسب للاستقرار والأمن في المنطقة بأسرها».

وصادق مجلس النواب الأمريكي يوم الأربعاء، على مشروع قانون يحظر على جميع أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية دخول الأراضي الأمريكية.

وصوت لصالح مشروع القانون 422 عضوا في المجلس مقابل صوتين اثنين فقط ضد مشروع القانون.

وتوسع المبادرة الجديدة القانون الصادر سابقا بشأن دخول مسئولي المنظمة الأراضي الأمريكية حتى يشمل جميع أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية.

وينص مشروع القانون كذلك على حظر الدخول على أشخاص على صلة بحركتي حماس والجهاد الإسلامي، وكذلك المشاركين في الهجوم على إسرائيل يوم 7 أكتوبر الماضي.

وحسب مشروع القانون، لن يكون بوسع الأشخاص الذي لا يحملون الجنسية الأمريكية والذين شاركوا في أحداث 7 أكتوبر، التوجه إلى السلطات الأمريكية بطلبات الحماية أو تسهيل نظام السفر، بما في ذلك طلبات الحماية من الترحيل إلى دول أخرى.