كيربي: المقاومة الإسلامية في العراق تقف وراء الهجوم على القاعدة الأمريكية في الأردن

نسبت الحكومة الأمريكية يوم الأربعاء الهجوم المميت الأخير على جنود أمريكيين في الأردن إلى جماعة "المقاومة الإسلامية في العراق".

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي في مؤتمر صحفي في واشنطن: "نعتقد أن الهجوم في الأردن تم التخطيط له وتمويله وتسهيله من قبل مجموعة مظلية تسمى المقاومة الإسلامية في العراق ، والتي تشمل مجموعات متعددة، بما في ذلك كتائب حزب الله".

وقتل ثلاثة جنود أمريكيين وأصيب أكثر من عشرين آخرين في هجوم بطائرة مسيرة على موقع عسكري أمريكي في الأردن يوم الأحد.

وألقى الرئيس الأمريكي جو بايدن باللوم على الجماعات المسلحة المتطرفة المدعومة من إيران في الهجوم وهدد بالرد. ونفت إيران أي ضلوع لها في الأمر.

وأعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" مسؤوليتها عن الهجوم. وتعمل مجموعة من الميليشيات الموالية لإيران في العراق معا تحت هذا المصطلح الشامل منذ بدء حرب غزة في أوائل تشرين الأول/أكتوبر.

وتعد كتائب حزب الله المتحالفة مع إيران، والتي تدعمها طهران، واحدة من أقوى الميليشيات في العراق. وتطالب بانسحاب القوات الأمريكية من البلاد.

وعندما سئل عما إذا كانت "كتائب حزب الله" على وجه التحديد تقف وراء الهجوم على الأردن، قال كيربي إن "هذا بالتأكيد له سمات أنواع الأشياء التي تقوم بها كتائب حزب الله ولكن في الوقت الحالي فإن الإسناد الذي يشعر مجتمع الاستخبارات لدينا بالارتياح تجاهه هو أن هذا تم من قبل مجموعة مظلية تسمى المقاومة الإسلامية في العراق".

ومنذ بدء حرب غزة بين إسرائيل وحركة حماس في تشرين الأول/أكتوبر، تشن ميليشيات موالية لإيران هجمات شبه يومية على قواعد عسكرية أمريكية في العراق وسوريا. وترد الحكومة الأمريكية بضربات جوية في كلا البلدين.