نتنياهو يدعو إلى إنهاء مهمة الأونروا

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى إنهاء ولاية وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، في أعقاب مزاعم بأن عددا من موظفي الوكالة متورطون في هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر.

وقال نتنياهو لوفد من سفراء الأمم المتحدة في القدس مساء الأربعاء: "أعتقد أن الوقت قد حان لأن يفهم المجتمع الدولي والأمم المتحدة نفسها أن مهمة الأونروا يجب أن تنتهي، هناك وكالات أخرى في الأمم المتحدة، هناك وكالات أخرى في العالم. عليها أن تحل محل الأونروا".

وتابع نتنياهو قائلا إن "الأونروا مخترقة تماما من حماس".

وتأتي تصريحات نتنياهو بعد ظهور تقارير حول مشاركة مزعومة للعديد من موظفي الأونروا في الهجمات على إسرائيل.

ومنذ ظهور هذه المزاعم، علقت عدة دول، من بينها الولايات المتحدة وألمانيا، تمويل الوكالة التابعة للأمم المتحدة.

وقدرت إسرائيل عدد الأفراد المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في هجوم 7 أكتوبر بنحو 12 ، ويقال إن بعض هؤلاء مسؤولون عن اختطاف إسرائيليين.

وتعهد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بإجراء مراجعة وإنهاء عقد العديد من الموظفين.