متحدث الحكومة: مصنع ضفائر السيارات بالفيوم يوفر 3 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدولة مهتمة بزيادة معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر، انطلاقا من دوره في توفير العملة الصعبة، وزيادة فرص العمل وتوطين التكنولوجيا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي»، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن «يزاكي يورول ليميتد» اليابانية إحدى الشركات الكبرى حول العالم، والتي تنفذ مشروع تصنيع ضفائر السيارات بالفيوم، موضحا أن المصنع سيقام على مساحة 70 ألف متر مربع، بتكلفة تقديرية 30 مليون يورو، وسيوفر 3 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلا عن تصدير الشركة كامل إنتاجها بقيمة 100 مليون يورو سنويا.

وأشار إلى تعامل الشركة، مع كبرى شركات السيارات حول العالم، مؤكدا أن مشروع ضفائر السيارات يحقق رؤية الدولة في مجال توطين صناعة السيارات.

ولفت إلى لقاء رئيس الوزراء، مسئولي شركة مرسيدس، في إطار العلاقات الوثيقة بين مصر وألمانيا في العديد من المجالات، موضحا أن الشركة لديها استثمارات مهمة في مصر، والاجتماع جاء في إطار الاهتمام بتوطين صناعة السيارات الكهربائية بشكل خاص، حيث تدرس الشركة الدخول في هذا المجال والتوسع به في مصر.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، التقى الرئيس التنفيذي لشركة «يازاكي يوروب ليمتد» لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، هانز ليمينز، في أبريل 2022، وشهد وقتها توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بإنشاء مصنع الضفائر بين «الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة»، و«يازاكي اليابانية».