محكمة العدل الأوروبية تؤيد عقوبة تغريم سكانيا السويدية لانضمامها لتكتل غير قانوني

رفضت محكمة العدل الأوروبية اليوم الخميس، طعنا مقدما من شركة سكانيا السويدية لتصنيع الشاحنات، كما أيدت المحكمة العقوبة التي أقرتها المفوضية الأوروبية بتغريمها بنحو 900 مليون يورو (9.7 مليون دولار) لانضمامها لتكتل غير قانوني.

وقالت المحكمة إنها رفضت دعوى سكانيا "كليا" ضد حكم سابق للمحكمة. وقضت المحكمة بتأييد عقوبة دفع غرامة بقيمة 880.52 مليون يورو.

وكانت المفوضية الأوروبية قد فرضت عام 2017 غرامة على سكانيا، العضو في مجموعة فولكس فاجن، على خلفية اتفاقيات غير قانونية تتعلق بالأسعار مع منافسين على مدار 14 عاما.

وتنص الاتفاقيات على تحميل العملاء تكاليف التكنولوجيات الجديدة المطلوبة للانصياع للقواعد الأكثر صرامة المتعلقة بالانبعاثات.