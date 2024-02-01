250 ألف دولار وحوافز مُغرية للاعبي أنجولا من أجل تخطي نيجيريا

رصدت إحدى شركات الاتصالات في أنجولا مكافآت سخية للغاية للاعبي المنتخب الأنجولي حال الفوز على نيجيريا في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

منتخب أنجولا كان قد تأهل لربع النهائي، حيث فاز على ناميبيا بثلاثية دون رد، ليضرب موعدا مع المنتخب النيجيري في دور الثمانية بعدما أطاح النسور الخضراء بأسود الكاميرون بعد الفوز 2-0.

وبحسب تقارير صحفية فإن شركة اتصالات قد رصدت مبلغ 250 ألف دولار، للمنتخب من أجل الفوز على نيجيريا والوصول لنصف النهائي.

لم تكتف الشركة بذلك بل قررت منح جوائز عينية وخدمات أيضا للاعبين مثل هواتف ذكية من إحدى الشركات العالمية الشهيرة، بآخر إصداراتها، وإنترنت مجاني لمدة عام، ومكالمات مجانية لمدة عام أيضا.

يذكر أن منتخب أنجولا لم يسبق له من قبل أن تخطى حاجز ربع النهائي بأمم أفريقيا، حيث وصل لهذه المرحلة مرتين في 2008 و2010 وخسر خلالهما