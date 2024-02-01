 250 ألف دولار وحوافز مُغرية للاعبي أنجولا من أجل تخطي نيجيريا - بوابة الشروق
الخميس 1 فبراير 2024 3:22 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

250 ألف دولار وحوافز مُغرية للاعبي أنجولا من أجل تخطي نيجيريا

أمير نبيل
نشر في: الخميس 1 فبراير 2024 - 3:09 م | آخر تحديث: الخميس 1 فبراير 2024 - 3:09 م

رصدت إحدى شركات الاتصالات في أنجولا مكافآت سخية للغاية للاعبي المنتخب الأنجولي حال الفوز على نيجيريا في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

منتخب أنجولا كان قد تأهل لربع النهائي، حيث فاز على ناميبيا بثلاثية دون رد، ليضرب موعدا مع المنتخب النيجيري في دور الثمانية بعدما أطاح النسور الخضراء بأسود الكاميرون بعد الفوز 2-0.

وبحسب تقارير صحفية فإن شركة اتصالات قد رصدت مبلغ 250 ألف دولار، للمنتخب من أجل الفوز على نيجيريا والوصول لنصف النهائي.

لم تكتف الشركة بذلك بل قررت منح جوائز عينية وخدمات أيضا للاعبين مثل هواتف ذكية من إحدى الشركات العالمية الشهيرة، بآخر إصداراتها، وإنترنت مجاني لمدة عام، ومكالمات مجانية لمدة عام أيضا.

يذكر أن منتخب أنجولا لم يسبق له من قبل أن تخطى حاجز ربع النهائي بأمم أفريقيا، حيث وصل لهذه المرحلة مرتين في 2008 و2010 وخسر خلالهما


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك