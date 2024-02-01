 مسئول قطري: حماس تلقت اقتراح هدنة بشكل إيجابي.. ولا رد بعد - بوابة الشروق
الخميس 1 فبراير 2024 9:28 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

مسئول قطري: حماس تلقت اقتراح هدنة بشكل إيجابي.. ولا رد بعد

وكالات
نشر في: الخميس 1 فبراير 2024 - 9:17 م | آخر تحديث: الخميس 1 فبراير 2024 - 9:19 م
قال مسئول قطري لوكالة "رويترز"، اليوم الخميس، إن حركة حماس تلقت اقتراحا بشأن هدنة وإطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة "بشكل إيجابي" لكنها لم ترد بعد.

وأضاف المسئول أنه "لم يتم التوصل لاتفاق بعد"، موضحاً أن "حماس تلقت الاقتراح بشكل إيجابي ولكننا ننتظر ردهم".

في السياق ذاته، ذكرت شبكة "الجزيرة" الإخبارية أن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري قال، اليوم الخميس، إن إسرائيل وافقت على مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأن لدى الدوحة تأكيدا إيجابيا أوليا من حماس.

وفي وقت سابق من مساء الخميس، أفادت "الجزيرة" بأن مجلس الحرب الإسرائيلي بدأ اجتماعا بمقر وزارة الدفاع، وسينعقد بعده المجلس الوزاري المصغر لبحث صفقة تبادل للأسرى والمحتجزين مع حماس.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك