السجن 5 سنوات وسنة للمتهمين بالاستيلاء على 6 ملايين جنيه من أموال الموارد المائية والري بالشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم، رئيس المحكمة، اليوم الخميس، حكمها في القضية رقم 600 جنايات ثان الزقازيق لسنة 2021، بمعاقبة 4 متهمين بينهم 3 موظفين بالإدارة العامة للموارد المائية والري بشرق الشرقية؛ لاتهامهم بالاستيلاء على 6 ملايين و696 ألف و313 جنيه من أموال الإدارة العامة للموارد المائية والري بشرق الشرقية.

وقررت المحكمة معاقبة المتهمين الأولى والثالث بالسجن لمدة 5 سنوات، ومعاقبة المتهمة الثانية بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة مع إيقاف تنفيذ العقوبة، ومعاقبة المتهم الرابع بالحبس لمدة سنة واحدة، وألزمت المتهمين الأولى والثانية والثالث (الموظفين) بسداد خمسة ملايين جنيه باقي المبالغ المستولى عليها، مع تغريهم غرامة مساوية لقيمة ما استولوا عليه وعزلهم من وظائفهم، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية ونشر منطوق الحكم في إحدى الصحف الرسمية على نفقة المحكوم عليهم.

كانت النيابة العامة أحالت المتهمين: الأولى موظفة بمنظومة إدخال المعلومات المالية والحكومية بالإدارة العامة للموارد المائية والري بشرق الشرقية، والثانية موظفة بمنظومة إدخال دفع إلكتروني بالإدارة العامة للموارد المائية والري بشرق الشرقية، والثالث مدير حسابات بالمديرية المالية بالشرقية، والرابع مقيم بمدينة الزقازيق، إلى المحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهم بالاشتراك في الاستيلاء بغير وجه حق على مبلغ مالي قدره 6 ملايين و696 ألف و313 جنيه مملوكة للإدارة العامة للموارد المائية والري بشرق الشرقية.

وتبين من أمر الإحالة أن المتهمين من الأولى إلى الثالث، وبصفتهم موظفين عموميين، خلال الفترة من 22 مايو 2017 وحتى 22 نوفمبر 2018، قد استولوا بغير حق وبنية التملك على أموال قدرها 6 ملايين و696 ألف و313 جنيه، مملوكة لجهة عملهم، وذلك بأن اصطنعوا أوامر دفع وهمية على الحساب الآلي لأربعة أشخاص يفيد استحقاقهم لمبالغ مالية دون وجه حق ودون وجود مستندات لصرف قيمة ذلك المبلغ، وتمكنوا بتلك الوسيلة من صرف تلك المبالغ من البنك بموجب توكيلات محررة للمتهم الرابع بأسمائهم دون حق والاستيلاء عليها على النحو المبين في التحقيق.