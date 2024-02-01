أوكرانيا لحلفائها: القوة النارية الروسية تتفوق على نظيرتها الأوكرانية بنسبة ثلاثة إلى واحد

حذرت أوكرانيا حلفاءها من أنها تواجه نقصا "خطيرا" في قذائف المدفعية، في ظل قيام روسيا بنشر ثلاثة أضعاف القوة النارية الأوكرانية على الخطوط الأمامية كل يوم.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن وزير الدفاع رستم عمروف كتب إلى نظرائه في الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع يصف النقص العددي الضخم الذي تواجهه قواته وهي تحاول صد هجمات روسية جديدة.

وقال عمروف إن أوكرانيا لا تستطيع إطلاق أكثر من 2000 قذيفة يوميا عبر خط المواجهة الذي يمتد لمسافة 1500 كيلومتر (930 ميلا)، وهذا أقل من ثلث الذخيرة التي تستخدمها روسيا، وفقا لوثيقة اطلعت عليها وكالةٍ بلومبرج.

وأضاف عمروف أن نقص الأسلحة في أوكرانيا يتفاقم يوما بعد يوم، وحث حلفاءه في الاتحاد الأوروبي على بذل المزيد للوفاء بتعهدهم بتزويد أوكرانيا بمليون قذيفة مدفعية.

وقال إن أوكرانيا بحاجة على الأقل إلى مجاراة القوة النارية التي يستخدمها عدوها. وأضاف عمروف، وفقاً للوثيقة بأن "الجانب الذي يملك القدر الأكبر من الذخيرة للقتال يفوز عادة".

وقال الاتحاد الأوروبي، في اجتماع لوزراء الدفاع اليوم الأربعاء، إنه سيكون لديه القدرة على إنتاج مليون قذيفة سنويا، ويتوقع مضاعفة هذه القدرة لتصل إلى 2 مليون قذيفة في عام 2025. كما تعمل الولايات المتحدة على زيادة إنتاج القذائف من أجل مساعدة أوكرانيا على تلبية احتياجاتها.