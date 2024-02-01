انسحاب كامل للجيش الإسرائيلي من شماليّ وغربيّ غزة والشمال لأول مرة منذ بدء عمليته البرية

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أعلنت شبكة (TRT) عربي، في نبأ عاجل، انسحاب كامل للجيش الإسرائيلي من شماليّ وغربيّ محافظتَي غزة والشمال لأول مرة منذ بدء عمليته البرية في 27 أكتوبر الماضي.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الاحتلال الإسرائيلي عدوانا غاشما على قطاع غزة.