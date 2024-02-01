 انسحاب كامل للجيش الإسرائيلي من شماليّ وغربيّ غزة والشمال لأول مرة منذ بدء عمليته البرية - بوابة الشروق
الخميس 1 فبراير 2024 1:55 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

انسحاب كامل للجيش الإسرائيلي من شماليّ وغربيّ غزة والشمال لأول مرة منذ بدء عمليته البرية


نشر في: الخميس 1 فبراير 2024 - 1:11 م | آخر تحديث: الخميس 1 فبراير 2024 - 1:11 م

أعلنت شبكة (TRT) عربي، في نبأ عاجل، انسحاب كامل للجيش الإسرائيلي من شماليّ وغربيّ محافظتَي غزة والشمال لأول مرة منذ بدء عمليته البرية في 27 أكتوبر الماضي.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الاحتلال الإسرائيلي عدوانا غاشما على قطاع غزة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك