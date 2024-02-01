وزير الدفاع الأمريكي يعتذر عن عدم إبلاغ بايدن بشأن دخوله المستشفى

اعتذر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الخميس، عن عدم إبلاغه الرئيس جو بايدن والرأي العام بدخوله المستشفى بسبب مضاعفات بعد خضوعه لجراحة سرطان البروستاتا.

وقال أوستن للصحفيين، في مؤتمر صحفي نادر في واشنطن اليوم الخميس: "لم نتعامل مع هذه المسألة بشكل صحيح، ولم أتعامل معها بشكل صحيح".

وأضاف: "كان يجب أن أخبر الرئيس بتشخيص إصابتي بالسرطان، وكان يجب أن أخبر أيضا زملائي والرأي العام الأمريكي، وأنا أتحمل المسؤولية كاملة، وأعتذر لزملائي والشعب الأمريكي".

وكان أوستن البالغ من العمر 70 عاما قد أعلن عن إصابته بسرطان البروستاتا لأول مرة في 5 يناير، بعد أن خضع لعملية جراحية في ديسمبر.

وتم إدخاله إلى مستشفى عسكري خارج واشنطن في الأول من يناير بسبب مضاعفات.

واتضح لاحقا أنه قد تم إخفاء تشخيص حالة أوستن وعلاجه وإدخاله إلى المستشفى، حتى عن البيت الأبيض، إلى جانب الرأي العام، لعدة أيام.

ولم يخرج أوستن من المستشفى إلا في 15 يناير، وعاد إلى البنتاجون يوم الإثنين.

في الولايات المتحدة، من المعتاد أن يظل الرأي العام على اطلاع وثيق بالحالة الصحية لكبار السياسيين وصناع السياسات.

وأثار هذا الاخفاء ضجة محدودة - خاصة مع احتدام الحروب في غزة وأوكرانيا، لكن بايدن قال إنه لا يزال يثق في أوستن.