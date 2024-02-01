سويسرا تعيد قطعتين أثريتين مسروقتين إلى اليونان

أعلنت وزارة الثقافة في أثينا، اليوم الخميس، أن سويسرا أعادت قطعتين أثريتين مسروقتين إلى اليونان.

وقالت الوزارة، إن القطعتين الأثريتين عبارة عن قطعة مسروقة من نقش حجري يحمل أسماء أعلام، وقطعة ثانية من رواق رخامي يعود تاريخه إلى العصور القديمة في اليونان.

ودلت القطعة الحجرية، إلى أنها تعود إلى القرن الثالث قبل الميلاد وأنها جاءت من جزيرة كوس، أما القطعة الثانية فقد جاءت من مدينة كورنثوس ومن العصر الروماني بين القرنين الأول والثاني بعد الميلاد.

وقالت وزارة الثقافة إنه قد تم توقيع اتفاقية بشأن إعادة القطع الأثرية الثقافية بين اليونان وسويسرا منذ عام 2011.