وافق صندوق النقد الدولي أمس الأربعاء، على صرف دفعة جديدة من حزمة قروض الأرجنتين، بعد استكمال المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في الأرجنتين.

وقال الصندوق في بيان، إن قرار المجلس التنفيذي له يتيح صرف حوالي 4.7 مليار دولار لدعم جهود الحكومة الأرجنتينية و"التزامها القوي باستعادة استقرار الاقتصاد الكلي ومساعدة الأرجنتين في تلبية احتياجات ميزان المدفوعات".

ويرى المجلس أن المستهدفات الأساسية لبرنامج الإصلاح حتى نهاية ديسمبر 2023، لم تتحقق بهوامش كبيرة بسبب عقبات سياسية. ويعني هذا أنه على المجلس الموافقة على مجموعة إعفاءات وتعديل أهداف برنامج الإصلاح.

من ناحيتها، أشادت كريستالينا جورجيفا رئيسة الصندوق بالخطوات الأولية والخطط الطموحة لحكومة الرئيس الأرجنتيني الجديد خافيير ميلي لإعادة برنامج الإصلاح إلى مساره واستعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وفي الوقت نفسه حماية الفئات الأضعف من المجتمع الأرجنتيني.

وأضافت جورجيفا، أنه بعد استكمال المراجعات السابقة اتضح أن "الاختلالات والتشوهات الكبيرة بالفعل في الأرجنتين زادت حدتها، في حين انحرف البرنامج عن مساره بشدة، بما يعكس السياسات غير المتسقة للحكومة السابقة".

واعترفت جورجيفا بأن حكومة ميلي ورثت "تركة صعبة" تتضمن تضخما مرتفعا واحتياطي النقد الأجنبي المستنزف وارتفاع معدلات الفقر، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الطريق نحو استعادة استقرار الاقتصاد سيكون صعبا.