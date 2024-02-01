عمرو خليل: المنطقة تدفع ثمن التعنت الإسرائيلي منذ عقود طويلة

قال الإعلامي عمرو خليل، إن «المنطقة كلها تدفع ثمن التعنت الإسرائيلي والهروب من استحقاقات السلام، منذ عقود طويلة وحتى يومنا هذا»، موضحا أن الاحتلال مستمر رغم هذا في حربه على قطاع غزة.

وأضاف «خليل»، مقدم برنامج «من مصر»، على قناة «القاهرة الإخبارية»، مساء الأربعاء: «منذ السابع من أكتوبر الماضي، تدفع إسرائيل نفسها والمنطقة ككل أثمانا مضاعفة وباهظة، ورغم ذلك، فإن إسرائيل مستمرة في حربها، بل وتذهب إلى أبعد من ذلك لتعلن نيتها حول الاحتفاظ بالمسئولية الأمنية في قطاع غزة لعدة سنوات قادمة».

واستطرد: «كعادتها، تتهرب إسرائيل رغم المأزق التي تمر، وتقول إنه من العبث أن يطلب من إسرائيل الآن النظر في حل الدولتين»، قائلًا إن «غزة التي اختزلت كل فصول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، جعلت الشرق الأوسط كله أكثر تعقيدا وانفجارا من أي وقت مضى».

وأشار إلى أن «غزة جعلت واشنطن تواجه واحدة من أكثر اللحظات النادرة في تاريخها»، مضيفًا: «وبسبب دعمها لجرائم إسرائيل في القطاع، أصبحت مصالح واشنطن وقواتها في مرمى الهجمات في أكثر من مكان على جغرافيا الشرق الأوسط».

وتابع: «من الصعب تخيل تجنب شبح هذا الانفجار ومنع اشتعاله، دون وقف إطلاق النار في غزة وتلبية كل الاحتياجات الإنسانية للفلسطينيين الذين يعانون».