رئيس الاتحاد الآسيوي يشهد افتتاح النسخة الأولى من كأس آسيا الإلكترونية

شهد سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، افتتاح النسخة الأولى من بطولة كأس آسيا الإلكترونية، 2023 الذي أقيم اليوم الخميس بالعاصمة القطرية الدوحة على هامش بطولة أمم آسيا 2023.

وحضر سلمان مباراتي افتتاح البطولة التي جمعت منتخبي قطر مع لبنان، وسوريا مع أوزبكستان، والتي يشارك فيها 20 اتحادا عضوا بالاتحاد القاري، وتقام منافساتها في الفترة من الأول إلى الخامس من الشهر الجاري.

و تُقام منافسات البطولة عبر استخدام محرك شركة (كونامي) الياباني بنظام لاعبين اثنين في مقابل لاعبين، حيث يقوم كل فريق باختيار لاعبيه الأساسيين، إلى جانب اختيار لاعب بديل، حيث تستمر المباريات 12 دقيقة باستخدام أجهزة (بلاي ستيشن 5).

وتم توزيع المنتخبات الـ20 المشاركة على 4 مجموعات بواقع 3 فرق بكل مجموعة، ومجموعتين من 4 فرق، وجاءت المجموعات على النحو التالي:

المجموعة الأولى: قطر، طاجيكستان، لبنان،.

المجموعة الثانية: أوزبكستان، سوريا، الهند.

المجموعة الثالثة: إيران، الإمارات، هونج كونج.

المجموعة الرابعة: اليابان، إندونيسيا، فيتنام.

المجموعة الخامسة: كوريا الجنوبية، ماليزيا، الأردن، البحرين.

المجموعة السادسة: السعودية، تايلاند، قيرغيزستان، عمان.

وكما هو الحال في نظام كأس أمم آسيا 2023، فإن الفرق التي تحصل على المركزين الأول والثاني في كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل 4 فرق حاصلة على المركز الثالث ستواصل طريقها إلى الأدوار الإقصائية، والتي تقام منافساتها بثلاث مواجهات بين كل فريقين، بحيث يتأهل الفائز في مباراتين.