أنشيلوتي: مواجهة خيتافي صعبة وحاسمة للموسم

شدد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب فريق ريال مدريد، على صعوبة مواجهة فريقه ضد مضيفه خيتافي، الخميس، في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ20 لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.



ويتطلع الريال، الذي يحتل المركز الثاني حاليا برصيد 54 نقطة، بفارق نقطة خلف جيرونا (المتصدر) للحصول على النقاط الثلاث من أجل اعتلاء القمة مجددا، ومواصلة انتفاضته من خلال تحقيق فوزه السادس على التوالي في المسابقة.



وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأربعاء للحديث عن اللقاء: "إنها مباراة حاسمة. سيكون الأمر صعبا للغاية بالنسبة لنا. الفريق في حالة جيدة ونأمل أن نقدم أداء جيدا".



وأضاف أنشيلوتي "خيتافي فريق قوي، يلعب كرة قدم جيدة ويتسم بالشراسة في الالتحامات والمواجهات الثنائية. ستكون مباراة صعبة وحاسمة بالنسبة للدوري والموسم بأكمله".



شدد المدرب الإيطالي "يتعين علينا أن نفتتح التسجيل في كل مباراة. لقد لعبنا مباريات تقدمنا خلالها في النتيجة، وفي لقاءات أخرى كان ينبغي علينا للعودة في المباراة، إذا نجحنا في العودة فذلك لأننا نمتلك الجودة في الفريق".



وتأخر الريال صفر / 2 أمام ألميريا، وصفر / 1 أمام لاس بالماس، في مباراتيه الأخيرتين بالمسابقة، لكنه تمكن من قلب النتيجة لمصلحته في كلتا المواجهتين خلال الوقت المحتسب بدلا من الضائع.



يذكر أن خيتافي يحتل المركز العاشر في ترتيب المسابقة حاليا برصيد 29 نقطة من 21 مباراة.