قوات الاحتلال تعتقل 44 مواطنا في مدن الضفة الغربية بينهم أطفال وأسرى سابقون

قالت هيئة شئون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الخميس، 44 مواطناً على الأقل من الضّفة، بينهم أطفال، وأسرى سابقون.

وبحسب بيان صادر عن المؤسستين الفلسطينيتين، صباح الخميس، تركزت عمليات الاعتقال في بلدة حوسان/بيت لحم والتي طالت 30 مواطناً على الأقل، بينهم نحو 18 طفلاً، جُلهم اعتقلهم الاحتلال كرهائن، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات أريحا، جنين، نابلس، طوباس، والخليل.

وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام واسعة أثناء حملات الاعتقال، يرافقها عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، والقتل العمد، ومصادرة المركبات، والأموال إضافة إلى عمليات تخريب واسعة تطال البنى التحتية.

وأعلنت الهيئة ونادي الأسير، أن حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر ارتفعت إلى نحو 6460، قائلة إن «هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن».

ونوهتا أن «حملات الاعتقال المتواصلة والمتصاعدة بشكل غير مسبوق، تأتي في إطار العدوان الشامل على شعب فلسطين، والإبادة المستمرة في غزة، بعد السابع من أكتوبر، والتي استهدفت الفئات كافة وبشكل غير مسبوق».

وأشارتا إلى أنّ المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، أو من تم الإفراج عنهم لاحقًا.