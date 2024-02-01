زعيم أكبر تكتل معارض بالبرلمان الألماني يحمل الحكومة مسئولية تردي العلاقة مع المعارضة

حمل زعيم أكبر تكتل معارض بالبرلمان الألماني "بوندستاج" مسؤولية العلاقة السيئة بين المعارضة والحكومة على عاتق الائتلاف الحاكم.

وقال فريدريش مرتس، رئيس الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي بالبرلمان، لبرنامج "مورجن ماجازين" بالقناة الأولى بالتليفزيون الألماني (إيه أر دي): "إنه مناخ مسموم. ولكن يصدر من هذا الائتلاف ضدنا".

جدير بالذكر أن الائتلاف الحاكم بألمانيا يتكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي ينتمي إليه المستشار أولاف شولتس، وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر.

وتابع مرتس أن جميع العروض التي تقدمها الكتلة البرلمانية الخاصة به لأجل تحقيق التعاون، يتم رفضها للاسف من جانب الائتلاف الحاكم.

وانتقد مرتس بصفة خاصة الائتلاف الحاكم لرفضه مقترحات الإصلاح التي قدمتها الكتلة البرلمانية الخاصة به، وأشار إلى أن الائتلاف قام في المقابل "بتغيير قانون الانتخاب -رغما عن إرادتنا- ولم يتناقش حتى بشأنه معنا".

ومن المقرر أن يصوت البرلمان الألماني اليوم الخميس على مسودة مشروع قانون قدمتها الكتلة البرلمانية للائتلاف الحاكم بشأن قانون الانتخاب، ينص من بين عدة أمور على نقل تبعية دائرة انتخابية من ولاية ساكسونيا-أنهالت إلى ولاية بافاريا، حيث لم يعد التوزيع الساري حتى الآن للدوائر الانتخابية بين الولايات متوافقا مع حصتها من السكان.