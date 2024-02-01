بوتين يطالب المصارف الروسية ببدء عمليات في أراض ضمتها بلاده بأوكرانيا

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مصارف بلاده إلى بدء العمليات في الأراضي التي ضمتها موسكو في أوكرانيا.

وقال بوتين يوم الأربعاء في موسكو في اجتماع بشأن التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة: "ما كانوا يخشونه في الماضي ، العقوبات ، حدث منذ فترة طويلة. لماذا تخافون؟".

وأضاف: "عليكم الذهاب إلى هذه المناطق بنشاط أكبر والعمل هناك" ، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وضمت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية في عام 2014. وبعد الغزو العسكري واسع النطاق لأوكرانيا في عام 2022، أعلنت موسكو أيضا أن المناطق الإدارية الأوكرانية دونيتسك ولوهانسك وزابوريجيا وخيرسون هي أراض روسية.

لكن القوات الروسية تسيطر فقط على جزء من هذه الأراضي.

وكانت المصارف الروسية حذرة بشأن التورط في شبه جزيرة القرم بسبب العقوبات. كما أنها بالكاد ممثلة في المناطق الأخرى.

وتحدث بوتين عن الاندماج السريع لتلك الأراضي في الهياكل الروسية. وقال إن مليوني شخص يتلقون بالفعل معاشات تقاعدية منتظمة ومدفوعات أخرى. وبحلول عام 2025 ، يجب أن يكون الرقم 5 ملايين شخص.

لكن في الواقع، يقال إن قوة الاحتلال تدفع معاشات التقاعد للأوكرانيين الذين يعيشون هناك بشكل مؤقت عند قبولهم جوازات السفر الروسية.

وأعلن الرئيس الروسي عن هدف رفع الأراضي التي تم ضمها، والتي قال إنها تنتمي تاريخيا إلى روسيا، إلى متوسط مستوى المعيشة الروسي بحلول عام 2030.