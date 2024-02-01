مصدر إيراني: حذرنا دول المنطقة من استخدام واشنطن أراضيها لشن ضربات داخل إيران

كشف مصدر في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، عن أن طهران حذرت دول المنطقة من السماح لواشنطن بشن ضربات داخل إيران عبرها.

وقال المصدر، في تصريح لـصحيفة "الجريدة" الكويتية نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، إن "المجلس عقد اجتماعا طارئا بشأن التطورات في المنطقة، مساء أمس الأول، تم خلاله إعطاء الأوامر لوزارة الخارجية الإيرانية، لإرسال رسائل تحذيرية سرية ومستعجلة إلى جميع دول المنطقة التي تحتضن قواعد أمريكية، تحذرها من أن إيران ستستهدف أي قاعدة ينطلق منها أي هجوم ضد أراضيها، بغض النظر عن العلاقات الثنائية بين البلدين".

وأضاف المصدر أن "الرسالة التي تقرر أن تبعث بها الخارجية صباح أمس، تتضمن تحذيرا من أنه إذا ما قامت أي جهة باستخدام أراضي أو أجواء تلك الدول أو مياهها الإقليمية لمهاجمة إيران، فستعتبره طهران عدوانا مباشرا عليها من تلك الدولة، مضيفة: "قد أعذر من أنذر".

ولفت المصدر إلى أن "القرار جاء بعد تلقي إيران رسالة جديدة من واشنطن أمس الأول، تؤكد مجددا أن الولايات المتحدة لا تريد ولا تسعى إلى التصعيد في المنطقة، ولا تريد توسيع الحرب الدائرة في غزة، لكنها سترد على الهجوم الذي أودى بحياة جنود أميريكيين في الأردن، وأن الرئيس الأمريكي جو بايدن أصدر أوامره بالفعل بهذا الشأن".

وذكر المصدر أن الرسالة الأمريكية تضمنت ترحيب واشنطن بأي مسعى دبلوماسي لوقف التصعيد بين الجانبين، لكن بعد الرد على الهجوم الذي أسفر عن مقتل 3 جنود أمريكيين".