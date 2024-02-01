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تقرير أمريكي: التهديدات الإرهابية مازالت قائمة في أفغانستان

مشهد (إيران) (د ب أ)
نشر في: الخميس 1 فبراير 2024 - 2:55 م | آخر تحديث: الخميس 1 فبراير 2024 - 2:55 م

قال المفتش العام الأمريكي لإعادة إعمار أفغانستان (سيجار) اليوم الخميس، إنه بعد مرور أكثر من عامين على سيطرة طالبان على الحكم في أفغانستان، مازالت التهديدات من جانب الجماعات الإرهابية قائمة في البلاد.

وذكر التقرير الذي يصدر على أساس ربع سنوي، أن هذه التهديدات تأتي من المنظمات المتطرفة داعش وطالبان باكستان التي تعمل بشكل مستقل عن كابول، وتنظيم القاعدة الإرهابي.

وفي الماضي، كانت معاقل داعش تقع في منطقة الحدود الباكستانية حيث كان المسلحون يخططون لإقامة إقليم يسمى داعش -خراسان.

وجاء في تقرير سيجار أن مليشيا الجهاد تستهدف في الأساس أقلية الهزارة الشيعية التي لا تحصل سوى على "الحد الأدنى من الحماية" من حركة طالبان الحاكمة.

وأعلنت الجماعة مسؤوليتها عن هجوم انتحاري في أوائل يناير في إيران المجاورة ذات الأغلبية الشيعية مما خلف نحو مئة قتيل.

وكان هذا الهجوم الإرهابي هو الأكثر فتكا منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية قبل 45 عاما.

كما زعمت طالبان باكستان مسؤوليتها عن أكثر من مئة هجوم في الربع الأخير من 2023، بحسب التقرير. واستهدفت الهجمات في الأساس قوات الأمن الباكستانية في المنطقة الحدودية.


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