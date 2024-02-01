وزير عراقي: بلدان أوبك بلس قررت تثبيت مستويات إنتاج النفط الخام

كشف نائب رئيس الوزراء وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، اليوم الخميس، أن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لتحالف البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفائها "قررت الإبقاء على مستويات إنتاج النفط الخام دون تغيير".

وقال وزير النفط في بيان صحفي "إن أعضاء الاجتماع الوزاري لمراقبة الإنتاج في تحالف أوبك بلس قد تناول مراجعة بيانات وتقارير إنتاج النفط للدول الأعضاء لشهري نوفمبر وديسمبر 2023 التي شهدت الالتزام الكبير لدول التحالف بتعديلات الإنتاج والحصص المقررة وتقرر الإبقاء على مستويات الإنتاج دون تغيير".

من جهته قال المدير العام لشركة تسويق النفط العراقية (سومو) عمار العنبكي في تصريح مماثل "إن الاجتماع الوزاري لمراقبة الإنتاج في تحالف أوبك بلس الـ 52 الذي انعقد اليوم الخميس قرر الإبقاء على مستويات الانتاج دون تعديل لتحقيق مزيد من الإستقرار والتوازن بين العرض والطلب في الأسواق العالمية".