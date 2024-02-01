مسئولون أمريكيون: المصادقة على خطط ضربات لأهداف إيرانية في العراق وسوريا

أكد مسئولون أمريكيون لشبكة "سي بي إس" الإخبارية الأمريكية أنه تمت المصادقة على خطط لسلسلة ضربات على مدار أيام ضد أهداف – من بينها أفراد ومنشآت إيرانية – داخل العراق وسوريا.



وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن الضربات ستأتي رداً على الهجمات بالطائرات بدون طيار والصاروخية التي استهدفت القوات الأمريكية في المنطقة، بما في ذلك الهجوم بطائرة بدون طيار الذي وقع يوم الأحد، وأسفر عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين في قاعدة "البرج 22" في الأردن قرب الحدود السورية.



* الطقس عامل رئيسي لاختيار التوقيت



وأوضح المسئولون لـ"سي بي إس" أن الطقس سيكون عاملاً رئيسيا في توقيت الضربات، حيث تتمتع الولايات المتحدة بالقدرة على شن الضربات في الطقس السيء، لكنها تفضل أن يكون لديها رؤية أفضل للأهداف المختارة كضمان ضد استهداف "عن غير قصد" للمدنيين الذين قد يمروا بالمنطقة في اللحظة الأخيرة.



ولم تقع ضربات جديدة على مواقع القوات الأمريكية في المنطقة منذ إعلان كتائب حزب الله العراقية، أمس، تعليق عملياتها العسكرية ضد القوات الأمريكية.



ولم يكن هناك مؤشر من المسئولين الأمريكيين على أن هذا التعليق يؤخر الضربات الانتقامية العسكرية الأمريكية.



وكثفت عدد من المجموعات الموالية لإيران في الشرق الأوسط هجماتها على الكيانات المرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.



وقال مسئولون أمريكيون لـ"سي بي إس" إنه تم إسقاط طائرة بدون طيار أخرى مساءً فوق خليج عدن، بينما تم تدمير طائرة بدون طيار في البحر الأحمر.



وفي وقت سابق من اليوم، أوضح مسئولون أمريكيون لوكالة "رويترز" إن هناك تقديرات في واشنطن تشير إلى أن الهجوم على قواتها في الأردن كان بطائرة بدون طيار إيرانية الصنع.



* دور المقاومة الإسلامية في العراق



وأعلن البيت الأبيض، أمس الأربعاء، أن الولايات المتحدة تعتقد أن "المقاومة الإسلامية في العراق" كانت وراء الهجوم بطائرة بدون طيار على القاعدة الأمريكية المعروفة باسم "البرج 22".



وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي: "نعتقد أن الهجوم في الأردن تم التخطيط له وتوفير الموارد له وتسهيله من قبل مجموعة تسمى المقاومة الإسلامية في العراق، والتي تضم مجموعات متعددة بما في ذلك كتائب حزب الله".



وأضاف كيربي أن كتائب "حزب الله" ليست المجموعة الوحيدة المسئولة عن الهجمات السابقة على القواعد الأمريكية، مشيراً إلى أنه "من المؤكد أن هذا يحمل سمات مميزة لأنواع الأشياء التي تفعلها كتائب حزب الله".