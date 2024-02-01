رئيس قبرص يؤكد ضرورة وجود موقف مشترك للاتحاد الأوروبي بشأن الشرق الأوسط

شدد رئيس قبرص نيكوس خريستودوليدس، اليوم، على ضرورة إيجاد موقف مشترك للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالوضع في الشرق الأوسط، معربا عن استيائه من عدم قدرة القادة على التوصل إلى استنتاجات مشتركة بشأن هذه القضية.

وقال خريستودوليدس، في تصريحات لدى وصوله إلى الاجتماع الخاص للمجلس الأوروبي في بروكسل، إن قبرص إلى جانب اليونان ودول أعضاء أخرى "أصرت على ضرورة مناقشة هذه القضية لأنها لم تكن مدرجة في جدول أعمال المناقشات".

وشدد على أنه "للأسف، لدينا كاتحاد أوروبي توجهات مختلفة بشأن هذه القضية، على الرغم من أنني أعتقد أننا يمكن أن نتفق جميعاً على ضرورة إنهاء هذا الوضع غير المقبول وبدء العملية السياسية لحل مشكلة الشرق الأوسط"، معرباً عن أمله في أنه من خلال المناقشة سيتم الاتفاق على "أرضية مشتركة" التي يمكن أن ينقلها رئيس المجلس الأوروبي بعد نهاية الاجتماع.

وفي إشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي لا ينبغي أن يركز فقط على أوكرانيا، أضاف خريستوذوليديس أنه يتفهم تماماً المخاطر ولكن "في الوقت نفسه لدينا وضع في جوارنا له آثار خطيرة للغاية على الاتحاد الأوروبي"، وأنه سيكون من الممكن الموافقة على استنتاجات مكتوبة "إذا كانت هناك الإرادة السياسية والصبر اللازمين"، وأضاف أنه من المؤسف أن "بعض الدول لم ترغب حتى في المناقشة".