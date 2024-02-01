متحدث روسي: القوات الروسية كبدت الجيش الأوكراني نحو 280 جنديا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن المتحدث باسم المجموعة القتالية المركزية الروسية ألكسندر سافتشوك، أن المدفعية الروسية ضربت أكثر من 100 هدف للعدو في اتجاه كراسني ليمان.

وقال سافتشوك: "خلال الدفاع النشط، صدت وحدات المجموعة، بدعم من المدفعية والطيران، 3 هجمات شنتها مجموعات هجومية من اللواء 60 الميكانيكي واللواء 12 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقتي يامبولوفكا وكوزمينو"، بحسب ما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

وأضاف سافتشوك، أن نيران المدفعية أصابت أكثر من 100 هدف في هذا الاتجاه.

وأشار إلى ضرب نقطتي تمركز للقوات وخمس مناطق تتركز فيها المعدات ومواقع مدفعية ميدانية للعدو في مناطق سيفيرسك وجريجوروفكا ويامبول وسيريبريانكا.

وأوضح سافتشوك: "بلغت خسائر العدو في الساعات الـ 24 الماضية، نحو 280 جنديا أوكرانيا وسبع مركبات".

وفي وقت سابق، فشلت 3 هجمات للعدو في اتجاه كراسني ليمان، حيث حاولت القوات المسلحة الأوكرانية التقدم في منطقة تورسكي وغابات سيريبريانسكي، لكنها لم تنجح.