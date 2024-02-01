قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن الاقتصاد لا يدار بالشفافية أو المصارحة المطلقة، مشيرًا إلى أن الإعلان عن بعض القرارات الاقتصادية يتسبب في حدوث «مصيبة»، بحسب تعبيره.

وأضاف خلال تقيمه لبرنامج «التاسعة»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، مساء الأربعاء، أن البعض يرى أن «الحكومة عليها الإعلان عن الخطوات والقرارات الاقتصادية التي تقبل عليها كي تطمئن القلوب»، معقبًا: «هذا قول حق ويراد به حق، لكنه خاطئ».

واستطرد: «أنا من أنصار الشفافية، لكن يجب ألا نسير في سياق غير سليم، الاقتصاد لا يدار بالمصارحة المطلقة أبدًا، وعُمره ما حصل إن الاقتصاد أدير بالمصارحة المطلقة في مصر أو في غيرها، هناك قرارات اقتصادية يجب ألا تُعلن، لأنها لو أُعلنت ستتسبب في مصيبة وتؤدي إلى كوارث تضخمية».

ونوه أن إعلان الحكومة خلال فترة الستينيات والسبعينيات عن اتخاذ قرارات اقتصادية قريبة بوقف استيراد بعض السلع، كان يؤدي إلى تخزين التجار لكميات كبيرة من تلك السلع في المخازن، ثم طرحها في الأسواق بأسعار مبالغ فيها .

وأشار إلى أن «الاقتصاد يعني تحقيق التوازن ما بين العرض والطلب والندرة وتوفيق الموارد»، مضيفًا: «هل الحكومة مفترض تطلع تقول لي كل قراراتها المقبلة عليها إيه؟! لا طبعًا، مش كل النفوس زي بعض، والحكومة مطالبة بوضع الخطوط العريضة التي تتحرك فيها».

واستطرد: «على سبيل المثال لو تحدثت الحكومة عن التمويل من صندوق النقد، فهي تعلن أنها توصلت إلى اتفاقات مبدئية مفادها صرف كذا، لكن إحنا هنقوم بإجراء التعويم في اليوم الفلاني والساعة كذا، يا سلام وتبقى دي المصارحة المطلقة، أنت لو عارف الحكومة قالت إنها هتعوم – ده لو كانت ناوية تعوم أصلا – وتحدثت عن موعد التعويم عارف ده يعمل إيه في سوق العملة؟ لو سمحتم مفيش داعي ناخد بعضنا ونمشي في اتجاه بحسن نية يلبسنا في الحيط»، وفقًا لوصفه.