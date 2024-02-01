شتوتجارت يعلن غياب زاجادو حتى نهاية الموسم بسبب الإصابة

أعلن نادي شتوتجارت الألماني لكرة القدم، اليوم الخميس، أن دان-أكسيل زاجادو سيغيب عن الفريق لنهاية الموسم بسبب إصابة في الركبة.

وذكر شتوتحارت عبر شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا): "تعرض دان-أكسيل زاجادو لإصابة في الرباط الجانبي وتمزق في الرباط الصليبي بركلته اليمنى خلال مران الفرق الذي أقيم أمس الأربعاء. وسوف يغيب اللاعب البالغ من العمر 24 عاما لنهاية الموسم".

وعانى زاجادو، الذي لعب لبوروسيا دورتموند في الفترة من 2017 وحتى 2022، بشكل متكرر من مشاكل في الركبة ومشاكل عضلية في السابق.

وكان المدافع أحد اللاعبين الأساسيين ضمن صفوف الفريق هذا الموسم، ولم يتضح بعد ما إذا كان النادي سيبرم صفقة في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الشتوية لإيجاد بديل.