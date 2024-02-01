مستشار عراقي: الوضع المالي في البلاد مستقر

أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء العراقي للشئون المالية مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، أن النظرة المستقبلية إلى الوضع المالي في العراق مستقرة، مشيرا إلى أن مؤشرات السوق النفطية ما زالت تزيد على السعر المحدد في الموازنة بأكثر من 10% حتى اللحظة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم عن صالح قوله، إن "الموازنة العامة الاتحادية للعام 2024، ما زالت مستقرة بسقف نفقات بنحو 199 تريليون دينار عراقي وتخصيصات في النفقات الاستثمارية تزيد على 25% من إجمالي سقف الإنفاق، كما أن الصادرات النفطية مستقرة عند معدلاتها المرسومة بنحو يقارب 3.4 ملايين برميل نفط يوميا وبسعر برميل لأغراض احتساب إيرادات الموازنة من النفط المصدر بمقدار 70 دولارا للبرميل".

ولفت إلى أن "مؤشرات السوق النفطية ما زالت تزيد على السعر المحدد في الموازنة بأكثر من 10% حتى اللحظة".

وأضاف أن "توقعات أسواق الطاقة تسير إلى تصاعد احتياجات الطلب المستمر على النفط الخام بشكل عام"، مشيرا إلى أن "هناك استقرارا عاليا مع دخولنا الشهر الثاني من العام الحالي، والتي تؤشر أن الموازنة في حالة توازن وتحمل شيئا من الفوائض، فلذلك الوضع مستقر وجيد وسليم".