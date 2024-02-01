أمرابط يوجه رسالة للجماهير المغربية بعد وداع أمم أفريقيا

وجه سفيان أمرابط نجم منتخب المغرب رسالة إلى الجماهير، متحدثا عن مشاركة أسود الأطلس الأخيرة في نهائيات كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار.

وكتب أمرابط في حسابه الشخصي على منصة انستجرام: «اليوم الأول الذي بدأنا فيه هذه المغامرة، جئنا من أجل هدف واحد، جعلكم سعداء وفخورين، كنا متشوقين من أجل إعادة اللقب إلى بلدنا، وهذا مايستحقه الشعب المغربي، تركنا دمنا ودموعنا على أرضية الملعب، لكن لم يكتب لنا شيء، أود أن أشكر العالم بأسره المدربين وزملائي، كل الطاقم الفنى الذي يشتغل 24 ساعة على 24 من أجل راحة الفريق، نحن عائلة كبيرة ونتحمل جميع مسؤوليتنا ،في كل الظروف والحالات ،إن شاء الله سنعود أفضل في 2025».

ووفقًا لتقارير صحفية مغربية فان إجتماع حاسم سوف يجمع وليد الركراكى مع فوزى لقجع رئيس إتحاد الكرة لمناقشة أسباب الإخفاق في البطولة الأفريقية، بجانب مناقشة الخطة العاجلة بعد مناقشة التقرير الذي سيعرضه الركراكي، على فوزي لقجع لتبرير الإخفاق وكذا التحضير للمرحلة المقبلة، والتي ستكون على قدر هائل من الأهمية حيث أن المغرب هو مستضيف النسخة المقبلة للكان ومطالب بالتتويج باللقب بأي ثمن.وينتظرأن يصدر إتحاد الكرة المغربي بيان عقب الإجتماع للاعلان عن مصير مدرب الأسود .