علق الإعلامي محمد شردي، على بيان اتحاد الكرة المصري، الذي اعتذر فيه للشعب المصري، بعد خروج المنتخب الوطني من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وأضاف خلال تقديم برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، مساء الأربعاء: «تشعر وكأنك تجلس أمام مجلس إدارة جمعية تعاونية»، موضحا أن البيان حاول إقحام أسماء مسئولين للاحتماء خلفهم، ويحاولون تقديم انطباع أنهم تحت حماية ما.

وتابع: «الاتحاد بيعلق شماعات وبيتشعلق في عباءة مش بتاعته.. عاوز يقولنا إنها مش غلطته.. ودخل وزير الرياضة والقيادة السياسية عشان يقولنا ده إحنا متوافقين في الرؤية ومحدش ينتقدنا.. لكن لغاية دلوقتي الاتحاد مقالش هيعاقب نفسه إزاي».

وأشار إلى ما أسماه استغلال أعضاء اتحاد الكرة، عدم القدرة على عقابه، ويحاول إدخال أطراف أخرى معه فيما يحدث، معقبا: «الحل هو رحيل أعضاء الاتحاد لعدم شعورهم بالغضب المصري، وسنعتبر تقديم استقالتهم حلا للمشكلة».

وفي بيان رسمي أصدره الاتحاد المصري لكرة القدم، في وقت سابق من اليوم، اعتذر الاتحاد للجماهير المصرية على الأداء المخيب للآمال الذي قدمه المنتخب الوطني لكرة القدم، في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في كوت ديفوار.

وجاء في البيان: «يتقدم الاتحاد المصري لكرة القدم بالاعتذار إلى الجماهير المصرية العظيمة، على ما قدمه المنتخب الوطني لكرة القدم من نتائج خلال مشاركته في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 المقامة بدولة كوت ديفوار، وعدم تحقيق طموح الجماهير المصرية، وأهداف مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم الذي قام بالدور المنوط به من تلبية جميع المتطلبات وتوفير كل السبل الخاصة لإعداد المنتخب قبل وأثناء البطولة».